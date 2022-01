En octubre de 2021, Mark Zuckerberg informó que su marca ya no sería Facebook, sino que se reemplazaría por Meta, que llega de la mano con el Metaverso.

Meta y Metaverso son palabras directamente relacionadas con Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook y dueño de Instagram y WhatsApp, por ende todas estas redes tienen que ver entre sí.

Sin embargo Meta, es una marca macro en comparación a las ya mencionadas, debido a que el programador estadounidense, creó esta nueva compañía que sería la empresa matriz de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp.

La marca de Zuckerberg era Facebook, pero en octubre de 2021 anunció en el evento anual de tecnología, Connect, el cambio de nombre a Meta.

Esto llegó como parte de una estrategia que iría de la mano junto con su próximo desarrollo de un mundo virtual, el Metaverso.

El empresario señaló en ese momento que “Facebook es uno de los productos más utilizados en el mundo. Pero cada vez más, no abarca todo lo que hacemos“.

Y aclaró “en este momento, nuestra marca está tan estrechamente vinculada a un producto que no puede representar todo lo que estamos haciendo”.

Por ende llega Meta, una marca que lo reúne y representará todo lo que se hace en la actualidad.

“Y se enfocará en hacer realidad el metaverso y ayudar a las personas a conectar, encontrar comunidades y hacer crecer sus negocios”, detallan en un comunicado de prensa

¿Qué es exactamente el Metaverso?

El Metaverso, según las palabras de la compañía “será una combinación híbrida de las experiencias sociales online actuales, que podrán extenderse a un entorno tridimensional o ser proyectadas en el mundo real“.

Además, afirmaron que permitirá “que distintas personas compartan experiencias envolventes, aunque no estén juntas, y hagan cosas que no podrían hacer en el mundo no virtual”.

Según Mark, será “el próximo paso en la evolución de las tecnologías sociales, y marca el comienzo de un nuevo capítulo para nuestra empresa“.

La relación que existe entre Meta y el Metaverso es similar a lo que sucede entre Google y Alphabet, ya que esta última es la empresa matriz de la gran G.

Proyectos futuros

Meta, pretende tener diferentes objetos para disfrutar de todos los aspectos del Metaverso, entre ellos se encuentran las gafas inteligente, los lentes de realidad virtual e incluso un software de realidad aumentada que complementara la experiencia.

Para conseguir las gafas inteligentes, la compañía se está asociando con la marca de anteojos Ray-Ban, y según lo que se detalla en el sitio estos “permitirán interactuar con el mundo que nos rodea”, ya que se podrá “grabar audio y video con solo un toque.”

Por otra parte están los lentes de realidad virtual que Meta está desarrollando, estos se llaman Mision 2, y es lo que permitirá compartir con otras personas en diferentes situaciones, como salas de trabajo o una reunión de amigos.

Y finalmente esta el software de realidad aumentada Spark AR Studio, con el que se podrá crear contenido digital. Según consigna Meta, “tiene todas las funciones y características que necesitas: desde plantillas y bibliotecas de activos fáciles de usar hasta personalizaciones y controles avanzados”.