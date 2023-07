El multimillonario empresario Elon Musk, dueño de Twitter, anunció el miércoles la puesta en marcha de xAI, una nueva compañía de inteligencia artificial (IA) cuyo propósito, asegura, será “comprender la verdadera naturaleza del universo”.

Según la web de la firma, el proyecto estará liderado por el propio Musk y cuenta con un equipo de una decena de personas que han trabajado en empresas como DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research y Tesla.

La compañía tiene previsto organizar una conferencia a través de Twitter para el viernes en la que los interesados podrán conocer al equipo y hacerles preguntas y está buscando ingenieros e investigadores para unirse a su plantilla, según señala en su web.

And what are the most fundamental unknown questions?

Once you know the right question to ask, the answer is often the easy part, as my hero, Douglas Adams, would say. pic.twitter.com/Bo6v8E1Ooq

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2023