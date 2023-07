En 2022, luego de que Elon Musk se convirtiera en el dueño de Twitter, el magnate decidió “banear” de la red social a Jack Sweeney, un joven hacker que se dedicaba a rastrear y compartir la ubicación de su jet privado, ahora lo hace en Threads.

Sweeney no pudo regresar a la app, pero ahora tiene un nuevo espacio donde puede continuar su travesura: Threads, el nuevo Twitter.

Resulta que a pocos días del lanzamiento de esta nueva red social, Jack Sweeney retomó sus andanzas y se creó un perfil al que llamó @elonmusksjet.

Allí anunció su llegada y comenzó a compartir la ubicación del avión de Musk, tal como solía hacer en Twitter y después en Mastodon, una app similar pero sin tanto alcance como Threads. “ElonJet has arrived to Threads!”, escribió en su perfil.

Tras esto, Sweeney recibió una ola de comentarios de recibimiento y ya cuenta con más de 80 mil seguidores. “Bienvenido, aquí estarás a salvo”, dijeron algunos usuarios.

Cabe recordar que en diciembre de 2022, Elon Musk explicó por qué expulsó definitivamente a Sweeney de la red social y anunció medidas legales contra el universitario.

“Se suspenderá cualquier cuenta que proporcione información de ubicación en tiempo real de cualquier persona, ya que es una violación de la seguridad física”, argumentó.

En el mismo hilo, dijo que “se están tomando acciones legales contra Sweeney y las organizaciones que apoyaron el daño a mi familia”.

Anteriormente, el multimillonario había intentado negociar con Sweeney ofreciéndole una suma de dinero a cambio de que dejara de publicar la ubicación de sus viajes.

Sin embargo, el joven de 20 años pidió aumentar la oferta y Elon Musk no cedió, por lo que la polémica pasaría finalmente a manos de la justicia.

Last night, car carrying lil X in LA was followed by crazy stalker (thinking it was me), who later blocked car from moving & climbed onto hood.

Legal action is being taken against Sweeney & organizations who supported harm to my family.

