No es primera vez que el ‘Space Zoom’ de Samsung se ve envuelto en polémicas por su increíble precisión y quienes se muestran escépticos al respecto. Resulta que ahora, usuarios de Reddit hicieron pruebas con el Samsung S23 Ultra y determinaron que el dispositivo podría estar abusando de la Inteligencia Artificial (IA).

Fue con el S21 Ultra que la compañía de Corea del Sur presentó esta capacidad en sus cámaras, poniendo como ejemplo nítidas fotos de la Luna que serían -supuestamente- trabajo del lente, que alcanza hasta 100X (100 objetivos de aumento).

Samsung en cuestión, expone en su blog oficial que “además del zoom óptico, la función Space Zoom cuenta con Inteligencia Artificial (IA) capaz de unir múltiples fotogramas de la misma imagen en una sola foto“, para mejorar su resolución.

Sin embargo, algunos usuarios manifiestan que la intervención de esta IA en las imágenes tomadas con el Space Zoom iría mucho más allá, y así lo demostraron algunas pruebas.

El post viral en torno a esta herramienta de Samsung fue publicado en Reddit por el usuario @ibreakphotos y se hizo rápidamente viral en la plataforma, llegando incluso a importantes medios de tecnología como The Verge, por ejemplo.

Para su prueba, este usuario descargó una imagen de la Luna en alta resolución y la editó para que se viera borrosa y sin detalles a la vista, como cráteres o manchas lunares. Posteriormente, usó un Samsung A23 Ultra para tomar una foto de aquella imagen, usando el Space Zoom.

Asimismo, duplicó la imagen borrosa, posicionando una sobre otra para saber si la IA del zoom mejoraba solo una o ambas. El resultado fue una imagen con muchos más detalles que básicamente no existían.

Reddit user ibreakphotos discovers that Samsung's 'Space Zoom' simply replaces user's moon photos with higher-res images of the moon through a clever testing process. https://t.co/5cLybMld5s

This isn't computational photography — it's inserting imagery that simply isn't there. pic.twitter.com/67UyyUa7cX

— Halide (@halidecamera) March 11, 2023