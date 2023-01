Pese a que la feria de tecnología CES 2023, iniciará este jueves, este miércoles algunas personalidades de internet pudieron acceder, dando cuenta de una de las novedades más llamativas la tendría Samsung con teléfonos que no solo se doblan, sino que también expanden su pantalla.

Específicamente se trata de un prototipo del llamado modelo “Flex Hybrid”, donde mezclarán las tecnologías plegables y deslizables en una sola pantalla, que permitirá expandir al máximo la pantalla del teléfono.

De acuerdo a lo informado por el gigante surcoreano al medio Bussiness Insider, el formato de este modelo espera ser “el futuro de los dispositivos móviles inteligentes”, al poder expandir su pantalla al menos tres veces.

Específicamente, dicha pantalla se fabrica con material OLED, el mismo que utilizan en la actualidad los teléfonos y televisores de alta gama, así como los propios equipos plegables.

Así, mientras que en el lado izquierdo la pantalla de dobla hacia adentro, como la mayoría de los celulares plegables, permitiendo que, pese al tamaño que logra al expandirlo, sea sencillo de llevar.

Por otro lado, a su derecha, la pantalla, que ya llega al tamaño de una tablet, cuenta con un mecanismo que permite “expandir” la pantalla, aumentando aún más el tamaño del dispositivo.

De acuerdo al medio, la compañía internacional busca avanzar en este tipo de pantallas plegables. Asimismo, en redes sociales ya comenzaron a circular videos del prototipo del equipo que logra alcanzar gran tamaño gracias a sus múltiples compartimientos de pantalla.

Asimismo, también dan cuenta de los prototipos de pantallas plegables inician como un teléfono normal. Sin embargo, se puede expandir como una especie de tríptico.

Samsung Display’s folding prototypes are even wilder in person. #CES2023 pic.twitter.com/cqvgSAVLfE

Samsung is developing a phone that not only folds but now it slides as well. pic.twitter.com/1RITRIVFHW

— Chaos (@Chaosxsilencer) January 4, 2023