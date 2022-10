Este lunes usuarios en diversos países del mundo han reportado problemas con la aplicación Instagram. Muchos aseguran que les han suspendido sus cuentas debido a inconvenientes.

Los problemas del sitio comenzaron a viralizarse rápidamente a través de Twitter, con millones de personas reclamando por no poder ingresar a sus cuentas personales.

A través de una breve comunicación, desde la compañía aseguraron que: “Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias”.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022