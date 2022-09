Usuarios en el mundo han comenzado a reportar fallas en la aplicación de Instagram, asegurando que la plataforma se cierra de forma abrupta al intentar navegar por su feed. La versión de escritorio no se ha visto afectada.

De acuerdo al portal DownDetector, donde las personas reportan estos errores, los inconvenientes habrían comenzado a suceder pasadas las 13:30 horas de Chile.

En Twitter, personas de diversos país de Latinoamérica denunciaron que la herramienta no los dejaba navegar por sus perfiles particulares.

De momento Meta no ha emitido comentarios respecto a este error, que estaría afectando básicamente a sistemas operativos Android.

De acuerdo a los últimos reportes del mencionado sitio, los inconvenientes también se estarían reportando desde países de Europa y Norteamérica.

User reports indicate Instagram is having problems since 5:44 PM BST. https://t.co/tx0XRYjEhP RT if you're also having problems #Instagramdown

— DowndetectorUK (@DowndetectorUK) September 22, 2022