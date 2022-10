La cantante Taylor Swift publicó la noche del jueves su nuevo álbum Midnights. Un estreno que los fanáticos de la artista esperaban con ansias y que provocó problemas técnicos en Spotify.

Según el portal de espectáculos TMZ, la plataforma colapsó luego que la estrella estadounidense estrenara su nuevo trabajo y no pudiera cubrir la demanda de los usuarios que esperaban para escuchar su música.

A través Downdetector, portal donde se notifican de fallas en sitios web, varios usuarios alertaron de los problemas en la app pasada la media noche. Incluso, muchos seguidores de la cantante compartieron en Twitter la situación.

Cabe mencionar que este nuevo trabajo musical consta de 13 temas, incluyendo una colaboración con la cantante Lana del Rey (Snow on the Beach).

De acuerdo con Agencia EFE, en este nuevo álbum “abundan la producción de sintetizadores y el tratamiento digital de voces, pero sin desprenderse de un halo onírico y cierto aire de irrealidad”.

Spotify crashed following the release of Taylor Swift’s new album #TSmidnighTS. pic.twitter.com/exmM3UPd7l

— Pop Base (@PopBase) October 21, 2022