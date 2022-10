Este viernes 21 de octubre la cantautora Taylor Swift lanzó el que sería su décimo álbum de estudio, Midnights, que anunció durante los MTV VMAs en agosto de 2022, tras ser galardonada con el premio a ‘Video del año’ por el cortometraje musical All Too Well.

A horas del lanzamiento, la cantante de country pop estrenó el primer video musical de esta nueva era, que corresponde a la canción Anti-Hero, el track número 3 de su nueva entrega.

Allí aborda temas como la depresión y el autodesprecio, retratando a una especie de alter ego que resalta sus inseguridades y miedos. “Yo soy el problema”, dice mientras se enfrenta a una versión de sí misma con mucho más carácter.

En el video además demuestra su preocupación por tener hijos y como afectaría en ellos su carrera musical y sus influencias, una temática que pocas veces había mencionado la cantante.

Taylor Swift estrena ‘Midnights’

El álbum se publicó de madrugada en todo el mundo en medio de un gran secretismo, sin más anticipos que la fecha de lanzamiento y algunas de sus fuentes de inspiración. Básicamente, las noches de desvelo (de ahí el título, “Medianoches” en español), donde Swift se ve enfrascada en el autosabotaje o en “fantasear con la venganza”.

Podría decirse que esta vez ha escogido el camino de en medio. Frente al componente orgánico y “folkie” de sus dos entregas previas, aquí abundan la producción de sintetizadores y el tratamiento digital de voces, pero sin desprenderse de un halo onírico y cierto aire de irrealidad.

Es como si, impulsada por el desvelo, la intérprete de Cardigan hubiese decidido coger su coche en plena noche y en lugar de perderse por carreteras de montaña, se decantara esta vez por poner rumbo hacia esa playa que evoca en Snow On The Beach junto a Lana del Rey, cuya colaboración se limita aquí a ser una presencia inmaterial, como el coro de un espíritu protector.

Ahora, se espera un “caótico” anuncio que, según algunas voces, podría estar relacionado con una gran gira internacional para 2023, que supondría su vuelta a los escenarios después de 5 años.