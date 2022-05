La Fiscalía del Distrito de Columbia, en Washington (EE.UU), demandó este lunes al consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg. Esto por el escándalo de privacidad con datos de usuarios de Facebook protagonizado por Cambridge Analytica.

La empresa se sirvió de datos de Facebook para elaborar perfiles psicológicos de votantes. Estos fueron vendidos a la campaña del ahora expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) durante las elecciones de 2016, entre otros.

Al anunciar la querella este lunes, el fiscal general del Distrito de Columbia, Karl Racine, aseguró que sus pesquisas apuntan a que Zuckerberg tuvo una “participación directa” en los errores de privacidad que permitieron a Cambridge Analytica llevar a cabo sus actividades.

“Demandamos a Mark Zuckerberg por su papel en las engañosas prácticas de privacidad de Facebook y por su incapacidad para proteger los datos de millones de usuarios”. Así lo indicó Racine en su cuenta de Twitter.

NEW: We're suing Mark Zuckerberg for his role in Facebook’s misleading privacy practices and failure to protect millions of users’ data.

Our investigation shows extensive evidence that Zuckerberg was personally involved in failures that led to the Cambridge Analytica incident.

— AG Karl A. Racine (@AGKarlRacine) May 23, 2022