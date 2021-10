La noche del miércoles, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lanzamiento de su propia red social: TRUTH Social.

Con esa plataforma espera volver al mundo de las interacciones en línea tras ser suspendido de Facebook y Twitter por incitar a la turba de nacionalistas blancos que atacó el Capitolio el 6 de enero, cuando se certificaba la elección que perdió.

Pero, a horas de ventilar su propuesta, internautas hackearon la página luego de descubrir y explotar serias falencias de ciberseguridad en el portal.

La historia la dio a conocer The Daily Dot, medio que conversó con el responsable, con posibles conexiones con el movimiento Anonymous.

¿Cómo lo hizo? El hacker relató que con el nombre del desarrollador de la app de TRUTH Social usó el motor de búsqueda Shodan, que localiza servidores expuestos sin mayor seguridad.

Así encontró la “huella digital” de la página, varios dominios web y entre estos últimos uno que podría estar a cargo de la versión móvil beta del portal.

La noticia se expandió de manera rápida y como esta versión no estaba pensada para ser ocupada por el público en general, diferentes personas pudieron acceder a TRUTH Social y abrir perfiles, usando – por ejemplo – el nombre de Trump y el de su vicepresidente, Mike Pence.

En uno de los tantos perfiles posando por el exmandatario, los responsables publicaron el meme pig poop balls, sobre un cerdo.

Por su parte, el periodista de tecnología del Washington Post, Drew Harwell, pudo crear un perfil a nombre de Pence.

Sin embargo, pasada la medianoche de este jueves, los administradores advirtieron lo que estaba ocurriendo y cerraron los perfiles.

“No puedes usar más tu cuenta, y tu perfil junto a otros datos ya no están disponible”, decía el mensaje.

Aunque perdió el conteo del Colegio Electoral, el voto popular y las investigaciones ordenadas por los mismo republicanos arrojaron ninguna señal de fraude, Trump sigue defendiendo que ganó los comicios de noviembre.

Pero no tiene Facebook ni Twitter para azuzar a su base de seguidores, que fueron dos de sus grandes aliados en internet a la hora de esparcir sus mensajes, tanto fuera como dentro de la Casa Blanca.

Lanzada vía Trump Media and Technology Group, Trump quiere con TRUTH Social “crear un rival para el consorcio de medios liberales y pelear contra las grandes compañías de Silicon Valley, que han usado su poder unilateral para silenciar voces opositoras de Estados Unidos”.

Was just able to setup an account using the handle @donaldtrump on 'Truth Social,' former President Donald Trump's new social media website.

Although the site is not officially open, a URL was discovered allowing users to sign up anyway. pic.twitter.com/MRMQzjNhma

— Mikael Thalen (@MikaelThalen) October 21, 2021