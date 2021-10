El ex presidente republicano, Donald Trump, anunció el lanzamiento de “TRUTH Social”, una nueva red social que pretende enfrentarse a la “tiranía” de las grandes compañías de las comunicaciones.

Trump fue bloqueado de las redes sociales de Facebook y Twitter luego del ataque al Capitolio el pasado 6 de enero del presente año.

En su momento Mark Zuckerberg señaló “Su decisión de usar su plataforma para condonar en lugar de condenar las acciones de sus partidarios en el edificio del Capitolio ha perturbado con razón a la gente en Estados Unidos y en todo el mundo. Ayer retiramos estas declaraciones porque juzgamos que su efecto, y probablemente su intención, sería provocar más violencia”.

Frente a estas acciones, el republicano creó Trump Media & Technology Group (TMTG), la que será encargada de llevar a la realidad su anhelo de crear una red social que le haga competencia a las demás.

En un comunicado el ex mandatario señaló que la aplicación ya estaría disponible para su reserva en la tienda de Apple para los dispositivos iOS. Dicha aplicación esta esperando ser lanzada en el primer trimestre del 2022.

🚨President Donald J. Trump Announces Trump Media & Technology Group🚨

“I created TRUTH Social and TMTG to stand up to the tyranny of Big Tech…

I am excited to send out my first TRUTH on TRUTH Social very soon…” pic.twitter.com/TCZVYq1VJQ

— Liz Harrington (@realLizUSA) October 21, 2021