Usuarios reportaron un error en la aplicación de la red social de Instagram que no les permite ver el Feed, comentarios ni mucho menos subir algunos contenidos, tal y como pasa con los Reels.

Según la web Downdetector, el pick de errores comenzó a darse desde las 15:00 hrs y fue incrementando hasta ahora, siendo la función más afectada la de actualización de publicaciones en el Feed de la aplicación y la posibilidad de ver los comentarios.

El error afectó en mayor medida a aquellos usuarios que utilizan la red social como una herramienta de trabajo para sus tiendas virtuales, por lo que no han podido recibir comentarios en sus publicaciones.

Actualmente se han publicado más de 100 reportes respecto a este error y los usuarios ya han demostrado su descontento en Twitter y Facebook.

“Instagram sigue diciendo “no se puede actualizar el feed”. Ha estado haciendo eso desde ayer. Desinstalé y reinstalé la aplicación, cambié mi contraseña y borré el caché. Todavía dice que no puede actualizar el feed. Básicamente, no veo nada en la pantalla excepto mi foto de perfil. Esto nunca me había pasado antes. ¿Alguien puede ayudarme?” señaló una usuaria.

“¿Alguien más tiene problemas para ver los comentarios en Instagram? No podemos responder a ninguno de nuestros seguidores en este momento” compartió otra usuaria por Twitter.

Anyone else having problems seeing comments on Instagram? 😞 We can’t answer any of our supporters at the moment 💔 — Sour Puff ✨ (@SourpuffShop) August 25, 2021

“¿Alguien más tiene problemas con Instagram o mi teléfono simplemente me odia?” añadió otra usuaria.