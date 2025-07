El satélite MethaneSAT, cuya misión era rastrear las emisiones de metano en la atmósfera para aportar datos y ayudar a reducirlas, se perdió en el espacio y todo indica que no podrá ser recuperado.

La misión pertenece al Fondo de Defensa Ambiental (EDF), una organización benéfica estadounidense, sin fines de lucro, que contó con el respaldo de Google y el multimillonario Jeff Bezos para su lanzamiento, que se efectuó recién el año pasado.

De acuerdo con BBC News, para el satélite se invirtieron 88 millones de dólares, más de 80 mil millones en pesos chilenos.

Según un comunicado de la misión, el satélite perdió las comunicaciones con la Tierra el 20 de junio tras quedarse sin energía, aunque se desconoce todavía por qué ocurrió. Según los planes, estaría 5 años recogiendo datos desde la órbita.

“Tras explorar todas las opciones para restablecer las comunicaciones, esta mañana supimos que el satélite se quedó sin energía y que probablemente no sea recuperable“, informaron el viernes.

El EDF, está llevando a cabo una investigación exhaustiva para recoger más antecedentes, pero dijeron que tomará tiempo.

“Si bien esta es una noticia difícil, no marca el final del esfuerzo general de MethaneSAT ni de nuestro trabajo para reducir drásticamente las emisiones de metano”, señalaron.

Durante el último año, el satélite estuvo recopilando datos sobre las emisiones de metano en regiones productoras de petróleo y gas en todo el mundo, y era uno de los más avanzados a la fecha en esta tarea.

On Friday, June 20 we lost contact with our methane-measuring satellite. Despite considerable efforts we were unable to reestablish contact. This morning we learned that the satellite has lost power, and it is anticipated to be unrecoverable.

— MethaneSAT (@MethaneSAT) July 1, 2025