Este jueves, el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emitió una alerta por una tormenta geomagnética categoría G4 (severa).

El organismo reportó que esta mañana una eyección de masa coronal (CME) del Sol golpeó la Tierra y alteró su campo magnético. Asimismo, pronostican que sus efectos persistirán y que tiene un 25% de probabilidades de pasar a categoría G5 (extrema).

De acuerdo con Science Alert, la categoría más alta de estas tormentas solares puede causar estragos en el planeta, especialmente en la zona que fue azotada por los huracanes Helene y Milton recientemente, en Florida, EE.UU.

Además de que las G5 pueden causar auroras lejos de los polos, como ocurrió en mayo pasado cuando se vieron algunas en Chile, también pueden interferir con satélites, señales de radio y sistemas de posicionamiento GPS.

Por esta razón, el SWPC alertó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y a otras agencias estatales que están atendiendo la emergencia del huracán Milton.

“Se ha notificado a los operadores de infraestructura que tomen medidas para mitigar cualquier posible impacto“, informó el organismo.

Recordemos que, las tormentas solares fuertes están siendo más intensas ahora porque el Sol se encuentra en su mayor momento de actividad, llamado “máximo solar”, que ocurre al final del ciclo natural de 11 años que experimenta la estrella.

G4 levels reached again! CME progression will continue overnight with periods of weakening and some escalation possible in geomagnetic storm levels. The G4 Watch remains in effect for 11 Oct and all applicable warnings remain in place. Visit https://t.co/YLUbTRMxS6 for the latest pic.twitter.com/rthy2vufUe

— NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) October 10, 2024