La alarmante reflexión del meteorólogo que lloró en vivo mientras advertía sobre el huracán Milton

El reconocido meteorólogo, John Morales, que lleva décadas cubriendo eventos meteorológicos extremos, lloró mientras informaba en vivo sobre la peligrosidad del huracán Milton, que está azotando las costas de Florida, en Estados Unidos.

El científico se disculpó y posteriormente compartió en redes una reflexión sobre el cambio climático y cómo este está influyendo en la fuerza de los fenómenos meteorológicos como este.

Mientras hacía un reporte para la NBC 6 de Miami, Morales dejó salir algunas lágrimas. “Es un huracán increíble, increíble, increíble…”, expresó durante la transmisión. “Pido disculpas. Esto es horrible”, dijo después.

Horas después de este momento, que terminó viralizándose en redes, Morales compartió el video en X (Twitter), junto a un texto que hizo a finales de septiembre donde reflexiona sobre los eventos climáticos extremos.

Su columna se publicó en Bulletin of the Atomic Scientists, una plataforma donde científicos escriben sobre asuntos relacionados con la supervivencia y el desarrollo de la humanidad, frente a amenazas como las armas nucleares o de destrucción masiva, el cambio climático,​ las tecnologías emergentes y las enfermedades.

“Francamente, USTED también debería sentirse conmovido y exigir acción climática ahora“, advirtió el meteorólogo.

I debated whether to share this. I did apologize on the air. But I invite you to read my introspection on @BulletinAtomic of how extreme weather 📈 driven by global warming has changed me. Frankly, YOU should be shaken too, and demand #ClimateActionNow. https://t.co/09vxgabSmX https://t.co/GzQbDglsBG

