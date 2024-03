El cohete nipón Kairos, que aspiraba a ser el primero operado por una compañía privada japonesa, explotó este miércoles poco después de su primer intento de lanzamiento, al activarse su mecanismo de autodestrucción debido a un problema técnico.

El lanzamiento fallido tuvo lugar a las 11:01 GMT de este miércoles (23:00 horas del martes en Chile) desde una plataforma en Kushimoto (Wakayama, oeste de Japón). La firma operadora, Space One, lo había programado para hoy tras posponerlo el pasado sábado al detectarse un barco en las inmediaciones del lugar.

El cohete despegó desde la plataforma a la hora prevista, pero explotó en el aire apenas unos segundos después, desperdigando combustible en llamas y fragmentos del mismo alrededor de la plataforma, según pudo verse en la retransmisión en directo del lanzamiento emitida por la cadena estatal NHK.

BREAKING: Space One rocket explodes during launch from southern Japan pic.twitter.com/8IWiu2bRKa

— BNO News (@BNONews) March 13, 2024