La NASA retrasó casi un año, hasta septiembre de 2025, la misión Artemis II que enviaría astronautas a la órbita de la Luna. Además, dejó para el 2026 la esperada misión Artemis III, para llevar seres humanos al suelo del polo sur lunar.

La decisión, que mantiene para 2028 la misión Artemis IV, que sería la primera estación lunar Gateway, se tomó “para llevar a cabo estas misiones de manera segura”, tras detectarse problemas en la nave espacial Orion, explicó la agencia espacial en un comunicado.

Garantizar la seguridad de la tripulación es el principal impulsor de los cambios de horario de Artemis II. Como la primera prueba de vuelo de Artemis con tripulación a bordo de la nave espacial Orion, la misión probará sistemas críticos de control ambiental y soporte vital necesarios para apoyar a los astronautas.

“Las pruebas de la NASA para calificar componentes para mantener segura a la tripulación y garantizar el éxito de la misión han descubierto problemas que requieren tiempo adicional para resolverse. Los equipos están solucionando un problema de batería y abordando desafíos con un componente de circuito responsable de la ventilación del aire y el control de la temperatura”, informó la NASA.

Por otro lado, se espera que la investigación de la NASA sobre la pérdida inesperada de trozos de capa de carbón del escudo térmico de la nave espacial durante Artemis I concluya esta primavera. Los equipos han adoptado un enfoque metódico para comprender el problema, incluido un muestreo exhaustivo del escudo térmico, pruebas y revisión de datos de sensores e imágenes.

In order to safely carry out our upcoming #Artemis missions to the Moon with astronauts, we are now targeting September 2025 for Artemis II and September 2026 for Artemis III.

Safety is our top priority. https://t.co/AjNjLo4U6E pic.twitter.com/VE74OtlUr6

— NASA (@NASA) January 9, 2024