Faltan pocos días para la llegada de la Navidad, una fecha en que familias de todo el planeta se reúnen para celebrar. Sin embargo, este año la festividad también se extendió hasta los confines del espacio, con una postal que la NASA compartió en sus redes sociales.

Con una referencia a la tradicional canción navideña It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas, del cantante Michael Bublé, la agencia espacial estadounidense hizo pública una imagen y vídeo captada esta semana de una nebulosa situada a 2.500 años-luz de la Tierra.

La imagen compartida por la NASA de esta agrupación de estrellas emula a un auténtico árbol de Navidad. “Esta nueva imagen de NGC 2264, también conocido como el ‘Cúmulo del Árbol de Navidad’, muestra la forma de un árbol cósmico con el brillo de las luces estelares”, dice la NASA en una nota.

Este “Christmas Tree Cluster”, o NGC 2264, toma su nombre no de su forma sino del brillo de sus estrellas, que iluminan el área circundante como si de las luces de un árbol de Navidad se trataran.

La fotografía fue creada para que pareciera un árbol navideño, usando azul y blanco para colorear las estrellas jóvenes que no tienen más de cinco millones de años. Y todo para conformar la imagen navideña de la agencia espacial.

Esta nebulosa se conoce como el “cúmulo del árbol de Navidad”, apodado NGC 2264, porque es un cúmulo abierto con estrellas jóvenes agrupadas que dan la forma de un árbol típico de estas fechas.

Las estrellas de NGC 2264 pueden medir menos de una décima parte de la masa del Sol hasta haber otras con unas siete masas solares, comenta la NASA en una nota.

It's beginning to look a lot like cosmos. 🎶

Our @ChandraXray Observatory recently spotted the blue-and-white lights that decorate the "Christmas Tree Cluster," a swarm of stars and gas some 2,500 light-years from Earth: https://t.co/VT2WaLgp77 pic.twitter.com/HrnrmxRyd7

— NASA (@NASA) December 19, 2023