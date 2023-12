La NASA hizo público un vídeo de 25 minutos grabado durante el regreso a la Tierra de la cápsula Orión de Artemis I, cuando se cumple un año de aquella misión no tripulada a la órbita de la Luna.

Las imágenes fueron tomadas por una cámara instalada en la parte superior de la cápsula y reproducen el final del camino recorrido por la nave el 11 de diciembre de 2022 desde el espacio hasta el suelo a través de la atmósfera terrestre, tras un viaje de 25 días en el que recorrió 2,25 millones de kilómetros.

Puede apreciarse primero la oscuridad total del espacio, después la curvatura de la Tierra, seguido del efecto del calor intenso por la fricción en el reingreso en la atmósfera, y finalmente el azul del cielo y los paracaídas desplegados antes de llegar al suelo.

One year ago today, NASA’s Orion spacecraft reentered the atmosphere after completing a 1.4 million-mile, 25.5 day #Artemis I mission around the Moon. View the full length video here: https://t.co/0Rn7eRETua pic.twitter.com/gX95N8Kz5J

