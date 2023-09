Alistan motores del cohete que llevará humanos a la Luna después de más de 50 años: ¿Cuándo despega?

Todavía queda tiempo para que la misión Artemis II, envíe humanos a la Luna, pero el cohete espacial que los llevará ya está en preparaciones y esta semana la NASA anunció que sus motores ya están armados y unidos estructuralmente.

Recordemos que, el programa Artemis busca volver a llevar humanos a la superficie lunar después de más de 50 años de las misiones Apolo, que acabaron en 1972, cuando el último hombre pisó el satélite.

De acuerdo con un nuevo reporte de la agencia espacial, los ingenieros ya terminaron de ensamblar los cuatro motores RS-25 del cohete Space Launch System (SLS), que concretará el despegue tripulado de la segunda etapa del programa: la misión Artemis II.

Asimismo, explicaron que ahora, los expertos “ahora centrarán sus esfuerzos en la compleja tarea de asegurar completamente los motores e integrar los sistemas eléctricos y de propulsión dentro del escenario”.

Cabe señalar que los humanos no volverán a la Luna hasta noviembre de 2024, cuando la tripulación compuesta por Reid Wiseman, Jeremy Hansen, Victor Glover Y Christina Koch, emprenda su vuelo hacia el satélite, por lo que queda poco más de un año de preparación.

Asimismo, es importante aclarar que durante el vuelo de Artemis II los astronautas no pisarán suelo lunar, más bien recorrerán la órbita de la Luna, como segunda prueba para corroborar que los sistemas de la nave están bien y tienen las condiciones necesarias para la tripulación.

Al igual que Artemis I, cuando el cohete despegó sin tripulación, la nave saldrá de la Tierra, orbitará la Luna por unos días y luego regresará. El vuelo en cuestión, durará unos 10 días, estima la agencia espacial.

Si Artemis II concluye con éxito, Artemis III podría llevarse a cabo en el futuro cercano y así los astronautas finalmente concretarían un alunizaje y pisarían el suelo lunar.

All four RS-25 engines are soft installed onto the SLS rocket, bringing @NASA a step closer to the launch of @NASAArtemis II. Teams will continue to secure the engines to prepare the mega rocket that will help send astronauts around the Moon!

— NASA_SLS (@NASA_SLS) September 25, 2023