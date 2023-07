La NASA volvió a entrenar a astronautas para ir a la Luna después de 51 años: ¿Cómo se preparan?

La última vez que astronautas pisaron la Luna fue en 1972 y desde entonces no se ha vuelto a repetir, pero ahora, el programa Artemis de la NASA está preparando a una tripulación para un nuevo viaje hacia el satélite de la Tierra.

El equipo está compuesto por cuatro astronautas, 3 de la NASA y uno de la Agencia Espacial Canadiense (CSA). Además, en el grupo irá la primera mujer y el primer afroamericano en recorrer esta importante travesía.

Los elegidos fueron los astronautas Reid Wiseman que cumplirá el rol de líder de la tripulación; Jeremy Hansen, de la CSA y el primer canadiense en viajar a la Luna; Victor Glover, que será la primera persona de color; y Christina Koch, que será la primera mujer en pisar suelo lunar y que también tiene el récord del viaje más largo de una mujer al espacio.

Recordemos que, la NASA dio a conocer el equipo en abril pasado, después de un exitoso lanzamiento de prueba con la misión Artemis I, donde el cohete Orión que los transportará, orbitó la Luna exitosamente.

Ahora, el equipo ya comenzó a prepararse y esta sería la primera vez en 51 años que la agencia espacial vuelve a entrenar personas para viajar a la Luna.

El entrenamiento para ir a la Luna no es el mismo que reciben los astronautas que van a la Estación Espacial Internacional (ISS) por ejemplo, u otras misiones que requieren orbitar la Tierra.

Cabe destacar que este es un viaje bastante más lejos y que, si bien los astronautas en cuestión no bajarán a la superficie lunar con la misión Artemis II, sí lo harán con Artemis III en 2025, si todo sale bien.

Las clases y capacitaciones partieron el pasado 21 de junio, según recoge el medio Ars Technica y se extenderán por 18 meses, donde recibirán clases teóricas en aula, entrenamientos en aviones y simulaciones.

“En general, nuestro objetivo es tener un poco en el aula, pero cuanto más podamos poner al equipo frente a las pantallas en las maquetas de vehículos y realmente sumergido en ese entorno, cuanto antes, mejor”, comentó Jacki Mahaffey, oficial principal de entrenamiento de la NASA.

Doubling up the excitement with the first day of @NASAArtemis II training and #NationalSelfieDay! 🚀 ✨ pic.twitter.com/tv2hRSZtWu

— NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) June 21, 2023