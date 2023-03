El equipo del Programa Artemis de la NASA continúa preparándose para el nuevo alunizaje que ocurrirá, según estima la agencia espacial, para finales de 2025 y formar a la tripulación que hará este importante viaje espacial es parte fundamental de la próxima misión: Artemis II.

La NASA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA) anunciarán el próximo 3 de abril a los cuatro astronautas que se aventurarán a los alrededores de la Luna en la misión Artemis II, prevista para finales de 2024.

Los astronautas -tres estadounidenses y un canadiense- viajarán a bordo de la nave espacial Orión en la primera prueba de vuelo con tripulación del Programa Artemis, el plan de la agencia para establecer una presencia tanto científica como humana a largo plazo en la superficie lunar.

La misión, de aproximadamente 10 días de duración, pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de la nave Orión para demostrar las capacidades y técnicas necesarias para vivir y trabajar en el espacio profundo de un modo que solo los humanos pueden hacer.

Asimismo, este segundo vuelo permitirá corroborar si es que la nave tiene las condiciones necesarias para que su tripulación se mantenga en condiciones óptimas durante el viaje.

Artemis II se basa en la exitosa prueba de vuelo Artemis I, que lanzó una nave Orión sin tripulación, montada sobre el cohete SLS, en un viaje de unos 2,25 millones de kilómetros más allá de la Luna para probar los sistemas antes de que los astronautas vuelen a bordo de los sistemas en una misión a la Luna.

Cabe destacar que, Artemis II, no significa un alunizaje como tal, la nave, al igual que con Artemis I, se acercará a la superficie lunar sin aterrizar y la orbitará por algunas semanas, para después volver a la Tierra con su tripulación.

El aterrizaje finalmente podría llevarse a cabo en 2025, según los planes de la NASA, con la misión Artemis III, que marcará el peak del programa y permitirá a los humanos pisar la Luna después de más de 50 años del alunizaje de Apolo 17.

Get ready – on April 3 @NASA will announce the first #Artemis astronauts who will orbit the Moon.

These four star-sailors will fly on Artemis II, representing the next giant leap toward long-term exploration and discovery on the Moon: https://t.co/Ray4tJyBzF pic.twitter.com/e9hdbX3a6U

— NASA Artemis (@NASAArtemis) March 10, 2023