Este miércoles, la NASA realizó una conferencia de prensa para informar resultados y nuevos hallazgos sobre la misión Artemis I, cuya nave Orión fue lanzada en noviembre de 2022 para probar el vuelo y determinar si este cohete era apto para transportar humanos hasta la Luna con Artemis II.

Si bien, la información preliminar adelantó que la primera parte del programa Artemis había sido un éxito, no fue hasta ahora que la NASA lo corroboró oficialmente, señalando que el cohete y su cápsula Orión sí están listos para el importante viaje que se avecina.

Ahora, toca pasar a la segunda etapa, que enviará a una tripulación de humanos a hacer el mismo recorrido que hizo Artemis I en noviembre y que orbitó el satélite natural de la Tierra durante 26 días.

Según informó la agencia espacial estadounidense, Artemis II podría despegar a fines de noviembre de 2024, si todo sale bien.

Y es que los científicos del programa, deberán terminar de analizar los datos del primer vuelo antes de comenzar a preparar el segundo, tarea que tomará varios meses.

Cabe destacar que, Artemis II, no significa un alunizaje como tal, la nave, al igual que con Artemis I, se acercará a la superficie lunar sin aterrizar y la orbitará por algunas semanas, para después volver a la Tierra con su tripulación.

Esto último, para terminar de comprobar que los astronautas podrán encontrarse en condiciones óptimas dentro de Orión mientras viajan a la Luna y regresan.

El aterrizaje finalmente podría llevarse a cabo en 2025, según los planes de la NASA, con la misión Artemis III, que marcará el peak del programa y permitirá a los humanos pisar la Luna después de más de 50 años del alunizaje de Apolo 17.

LIVE NOW: Hear from NASA experts and dive into the findings of our successful #Artemis I mission, which flew the uncrewed @NASA_Orion spacecraft around the Moon and back to Earth. https://t.co/OiAGvg0wZC

— NASA (@NASA) March 7, 2023