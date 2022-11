Hace 25 años, la compañía ASUS diseñó por primera vez un notebook espacial, que fue enviado a la Estación Espacial MIR, donde se mantuvo en órbita por aproximadamente 600 días entre 1997 y 1998.

Esta hazaña se convirtió en un hito en cuanto a computación, puesto que sería uno de los primeros equipos desarrollados por una compañía no especializada en el área. Y así mismo uno de los primeros portátiles en superar las condiciones del espacio.

Más de 2 décadas después ASUS lanzó el Zenbook 14X OLED Space Edition, un portátil “espacial” en conmemoración a este hito que fue posible incluso cuando la compañía llevaba menos de una década en el mercado.

Esta curiosa propuesta consiste en una edición coleccionable de la línea Zenbook, que cuenta con características únicas tanto en diseño como en capacidades.

De hecho, no se fabricó de forma masiva por sus condiciones especiales y el usuario promedio está entre científicos, matemáticos o simplemente personas aficionadas a la ciencia espacial.

Este modelo, al que tuvo acceso Biobio Chile, se encuentra disponible en el país y bordea los 1,6 millones de pesos a la fecha. Pero ¿para qué sirve?

Si bien, este diseño conmemorativo no viajará al espacio por el momento, tiene cualidades y resistencia propias del ambiente científico y aeroespacial.

Con un procesador Intel de generación 12 y una memoria RAM de 16GB, permite efectuar grandes cálculos matemáticos que requieren más potencia de lo normal. Incluso también puede desempeñarse perfectamente en la programación o como un modelo gamer.

Así mismo, está hecho para soportar condiciones adversas. De hecho, las pruebas en laboratorio, le permitieron la certificación de resistencia de grado militar -propia de los Zenbook-, que incluyen soportar movimiento, temperaturas extremas y presión del aire.

Adicionalmente, también fue testeado bajo los parámetros del Sistema Aeroespacial de Estados Unidos, que se traducen a resistencia a la radiación solar, las vibraciones, los cambios en la gravedad y cierto grado de impactos.

Si bien, no son características propias de un modelo gamer especializado, si funciona para los aficionados a los videojuegos, con una tasa de refresco suficiente de 90 Hz. Todo lo anterior integrado en un tamaño compacto que solo pesa 1,4 kilos.

Lo más destacable del Zenbook 14X OLED Space Edition a simple vista es su diseño inspirado en la estética espacial. Son varios los detalles reconocibles sobre hitos astronómicos de las últimas décadas, como el lanzamiento de las sondas Voyager y otros aspectos de la carrera espacial.

La característica más evidente es la pantalla mini que guarda en su superficie exterior, un elemento que sirve para interactuar visualmente con el portátil, mostrando notificaciones, alertas del sistema y animaciones personalizables.

Así mismo, cuenta con detalles visuales en el teclado y un touchpad, que puede transformarse también en un teclado numérico, pensando para cálculos matemáticos.

Además, son visibles algunas líneas en la parte externa del notebook que corresponden a un mensaje en código morse, que también está escrito en la parte inferior del portátil.

La frase dice “Ad astra per aspera” en Latín, que se interpreta en español como “A través de las dificultades, hacia las estrellas” y que proviene de los Golden Records, que son los discos que viajan en las sondas Voyager en busca de comunicación extraterrestre.

Been far too long since I covered a laptop. Next up on the review desk: an ultrabook seemingly built just for astro-nerds like myself: the ASUS ZenBook 14X OLED "Space Edition!" 🚀

(Yes that's a display on the cover. No, it's not practical at all. And yes, that's why I love it.) pic.twitter.com/GfsPYWgyIY

— Michael Fisher (@Captain2Phones) April 27, 2022