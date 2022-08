En la actualidad y con las nuevas modalidades que dejó la pandemia, tener un notebook es casi una necesidad. Sobre todo para quienes trabajan desde casa y en profesiones que tienen que ver con la tecnología.

De hecho, en 2021 la venta de notebooks se disparó y aumentó en un 14%, fenómeno que no se había registrado desde hace más de una década, según informó EFE.

Y así como el mercado evoluciona, también los precios. Si bien existen varias alternativas económicas que pueden resultar bien para algunas necesidades, hay quienes prefieren invertir en equipos más duraderos, óptimos y de alto calibre.

Hoy en día son varias las áreas que requieren el uso de computadores de alta gama y los usuarios se atreven cada vez más a invertir. Espacios como el gaming, el diseño, la informática, entre otros requieren computadores que puedan cumplir los estándares y sacar el mayor provecho a las herramientas que entregan.

Sin embargo, la duda siempre recae en si vale la pena o no gastar un poco más o conseguir algo similar a un menor precio. En Chile, por ejemplo, el computador más caro del mercado sobrepasa los 7 millones de pesos, pero este tipo de equipos ¿cumplen los estándares de precio y calidad?, esto es lo que opinan los usuarios.

Los notebooks más caros en el mercado chileno

Razer Blade 17” i9 + 3080 TI – $ 7.699.990

Situándose en el primer puesto, este notebook de marca Razer bordea los 8 millones de pesos y es considerado uno de los portátiles más potentes del año. Esto porque incluye las últimas novedades del procesador Intel i9.

En Chile -por el momento- en la única tienda de retail que se encuentra disponible es en Líder, donde hasta ahora no registra calificaciones. Sin embargo, algunos youtubers y creadores de contenido del mundo gamer o ligados a la tecnología ya han emitido opiniones.

El youtuber español dedicado a la informática, Nate Gentile, reparó en su novedoso sistema de refrigeración que evita el sobrecalentamiento del dispositivo. Un aspecto con el que los notebooks de mucha potencia vienen luchando debido a su tamaño.

Aunque también hizo hincapié en la batería, el experto señala que conectado a la corriente el notebook funciona mucho mejor que solo con la carga. Esto porque la batería por si sola no le permite llegar a su máximo rendimiento “es la consecuencia de tener un hardware tan potente”, asegura.

Así mismo, reclama que este modelo es un 30% más caro que armar una torre con las mismas características, aunque la ventaja sea poder transportarlo. Pero si destaca las mejoras en cuanto a funcionamiento, señalando que es un buen avance en cuanto a notebooks aptos para el gaming.

New @Razer Blade 14, 15 & 17 just announced All up to an @NVIDIA 3080 Ti 15/17:@Intel i7 12800H or i9 12900H

360hz FHD / 240 QHD / 144 4K

32GB DDR5 RAM (Upgradeable)

80/82Wh

Starts $2499 14:@AMD Ryzen 9 6900HX

144hz FHD / 165 QHD

16GB DDR5 RAM (Soldered)

61.6Wh

Starts $1999 pic.twitter.com/tE7Bmy052D — David Cogen (@theunlockr) January 4, 2022

ROG Strix Scar 17 SE – $ 4.499.990

Con 4 millones de pesos de diferencia se sitúa en segundo lugar el Strix Scar 17 SE de la línea de Asus, Republic of Gamers (ROG), especializada en usuarios que se dedican a los videojuegos.

Así incluyen elementos importantes que son bien valorados por las personas más cercanas a los videojuegos, como una buena tarjeta gráfica; procesadores que soporten lo necesario para varias horas de juego, streaming o ambas simultáneamente; y un correcto sistema de ventilación.

Este notebook gamer tiene 4,5 estrellas en las calificaciones de usuarios en Google, un porcentaje de aprobación considerablemente alto. Allí quienes lo compraron comentan que no se arrepienten y fue una buena inversión.

Muchos de ellos incluso no limitan su uso a solo videojuegos, también lo usan como una herramienta de trabajo en áreas de arte y diseño. “Para los artistas 3D que desean movilidad en sus computadoras de trabajo y les preocupa que una computadora portátil no pueda manejarlo, esta sí puede”, señalan.

“Estoy escribiendo esta reseña como artista 3D, para artistas 3D (…) Este es el veredicto: no me arrepiento de haberlo comprado. Las partes más gráficas de mi uso son la pintura de texturas en Substance Painter (uso texturas de alta resolución) y la configuración en Unreal Engine. Me lo pasé genial con ambos”, explican.

ASUS ROG launches the Strix SCAR 17 SE and Flow X16 in the Philippines https://t.co/n9eVnBGinj pic.twitter.com/ptVmPKgrjw — UnGeek (@UnGeekPH) August 31, 2022

MacBook Pro 16” Chip M1 Max – $ 3.899.990

Cuando se habla de Apple el debate es amplio, ya que existe un conflicto entre potencia y las herramientas que entrega. Sobre todo porque MacBook es uno de los pocos notebooks de alto precio que no está pensado para el mundo gaming, sino para trabajos como el diseño, el arte, la producción audiovisual y musical.

Sin embargo, en sus últimos lanzamientos incluyó el elemento del Chip M1 que salió al mercado en 2020 y llamó la atención de quienes aún no se atrevían a usar Apple. Este año llegó a Chile el M1 Pro y M1 Max, que bordean los 4 millones de pesos.

Según las críticas, es considerada una “una computadora profesional de alto nivel” que se centra en usuarios que requieren más potencia, con el plus de que es portátil. Algunos expertos del área la han calificado con 4,5 estrellas destacando un “excelente rendimiento” y su batería de larga duración.

Aunque reclaman que no incluye reconocimiento facial -que viene siendo la herramienta más segura de Apple- y que los precios de sus actualizaciones son elevados. El cuestionamiento queda en si vale la pena invertir casi 4 millones para luego tener que pagar por actualizaciones.

Nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas ya a la venta. Chip M1 Pro o M1 Max ultrarrápidos para un rendimiento y una autonomía difíciles de creer. Espectacular pantalla Liquid Retina XDR y todos los puertos que necesitas. https://t.co/PC9mCV3bA7#macbookpro #apple #m1pro #m1 max pic.twitter.com/gs3njahjd4 — Rossellimac (@Rossellimac) October 26, 2021

Zenbook Pro 16X OLED – $ 3.399.990

Otra línea de Asus que se posiciona como uno de los precios más altos en Chile es el Zenbook Pro 16X OLED, que arribó este año al país. BioBioChile tuvo acceso a este modelo por 2 semanas.

Los horizontes de este dispositivo pueden ser bastante amplios, puesto que funciona para los videojuegos y también para herramientas de diseño o trabajos que requieran buen rendimiento. Como la arquitectura, la ingeniería y el arte digital.

Aunque tiene algunos elementos un tanto incómodos. Si bien cuenta con una pantalla táctil de muy buena resolución y un lápiz compatible, resulta trabajoso realizar tareas como el dibujo o la edición digital por la posición de la pantalla y su limitada flexibilidad.

Además, su mousepad integra una herramienta de teclado touch con números, que podría funcionar perfectamente para los matemáticos, si no se activara por accidente repetidamente, entorpeciendo otras funciones.

Así mismo, a pesar de que está orientado a la creatividad, este Zeenbook pudo haber sido un poco más compacto y liviano para trasladar. Especialmente para quienes se desempeñan en la fotografía u otras creaciones audiovisuales que requieran movimiento.

Sin embargo, puede ser que todo quede compensado por la duración de su batería, que alcanza las 6 horas -con mucho uso- y la pantalla OLED que funciona perfecta para captar colores y sensibilidad.