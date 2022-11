Investigadores de la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Stanford concluyeron que Marte pudo tener una gran cantidad de lagos, ríos e incluso océanos, según un estudio publicado en la revista Earth and Planetary Science Letters.

De esta forma, su distintivo color rojo actual pudo haber sido un deslumbrante azul, como la Tierra. Y no solo eso, investigadores apuntan que alguna vez, el “planeta rojo” pudo tener una atmósfera respirable, a la vez que un clima cálido y húmedo.

El estudio señala que lo anterior ocurrió en un momento en que la Tierra apenas se estaba formando, y sugiere de igual forma que la atmósfera primitiva de Marte era principalmente hidrógeno, y no la atmósfera espesa de dióxido de carbono como la conocemos actualmente.

Al margen, se detalla que la presencia de hidrógeno ayudaría a explicar cómo Marte pudo ser lo suficientemente cálido para albergar agua líquida, cuando el Sol estaba un 30 por ciento más oscuro que hoy en día.

A partir de un modelo de evolución atmosférica basado en procesos de alta temperatura, los investigadores infieren que los principales gases que emergían de la roca fundida eran una mezcla de hidrógeno molecular y vapor de agua.

En ese caso el hidrógeno sería una especie de gas de efecto invernadero que facultó la permanencia del agua durante millones de años en estado líquido.

Cabe mencionar que la temperatura tibia (incluso caliente) de estos océanos, se debió a dicho efecto invernadero, continúa el estudio.

Recientemente, el rover Curiosity de la NASA comprobó la existencia de un océano en Marte a partir de un estudio topográfico, una evidencia más de que Marte alguna vez fue un planeta azul.

After journeying through a narrow pass, @MarsCuriosity has arrived at a long-sought region of Mt. Sharp enriched with salty minerals – tantalizing clues as to how the Red Planet’s climate changed from being more Earth-like to the frozen desert it is today.https://t.co/vd6u9qxQ6q pic.twitter.com/So3M3HJk8v

— NASA Mars (@NASAMars) October 19, 2022