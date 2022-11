Esta semana, la NASA anunció el término de la misión InSight, un módulo de aterrizaje en la superficie de Marte, que se dedica a estudiar el planeta rojo, especialmente la característica geofísicas y geológicas de la superficie marciana, es decir, el suelo y su interior.

El módulo fue lanzado en 2018 y aterrizó con éxito en Marte, donde pasó el resto de su vida útil recopilando datos e información que los científicos usan para comprender mejor la estructura del planeta, cómo se formó y cómo llegó a su actual estado.

En concreto, algunos de los hitos más importantes de esta misión tienen que ver con el interior del planeta, el módulo por ejemplo, permitió determinar que el núcleo de Marte es líquido, algo de lo que no había certeza.

Así mismo también arrojó detalles sobre las capas interiores del suelo marciano, el estado “casi extinto” de su campo magnético y datos sobre la frecuente actividad sísmica que existe en Marte.

The day is coming when I’ll fall silent, ending my nearly four Earth years (over two Mars years) of studying the Red Planet. As my time winds down on Mars, my team is helping make sure scientists can get the most out of everything I’ve gathered.

— NASA InSight (@NASAInSight) November 1, 2022