Un grupo de investigadores de la organización Earth Species Project (ESP), con sede en California, Estados Unidos, pretende utilizar el aprendizaje automático -con Inteligencia Artificial- para descifrar los “lenguajes” de los animales a algo que los humanos puedan entender, y quieren aplicarlo a todo el reino animal.

Aunque suene sacado de una historia de ciencia ficción, el plan, que los investigadores comparan con las ambiciones de “ir a la Luna”, no es realmente nuevo. Y su raíz tiene como trasfondo el interés humano por el estudio de las vocalizaciones de los animales, que existen desde hace mucho tiempo.

Por ejemplo, sabemos que los sonidos de advertencia de los distintos primates varían según el depredador; sabemos también que los delfines se comunican con silbidos característicos; y algunos pájaros cantores pueden reorganizar los componentes de sus llamadas para transmitir diferentes significados.

No obstante, la mayoría de los expertos se abstiene de calificar esto de lenguaje porque ninguna comunicación animal cumple todos los requisitos. En todo caso, hasta hace poco, la decodificación se basaba en la observación meticulosa.

Pero ahora, en la actualidad, se ha producido un aumento en el uso del aprendizaje automático para manejar los enormes volúmenes de datos que pueden recoger los sensores contemporáneos de los animales, según The Guardian.

Por ejemplo, Elodiw Briefer, profesor asociado que estudia la comunicación vocal en animales y mamíferos, dijo que ahora se utiliza el aprendizaje automático para entender la comunicación animal. Briefer codesarrolló un algoritmo para determinar, mediante gruñidos de cerdos, si el animal se siente feliz o triste.

Otro proyecto es DeepSqueak, que analiza los sonidos ultrasónicos de las ratas para determinar si están bajo estrés. También está CETI (que significa Iniciativa de Traducción de Cetáceos, por sus siglas en inglés), que traduce la comunicación de los cachalotes mediante el aprendizaje automático.

Por su parte, la organización sin ánimo de lucro Earth Species Project (ESP), con sede en California y fundada en 2017, afirma que su enfoque es diferente. No se centra en descifrar la comunicación de una especie, sino de todas ellas.

ESP planea así descifrar primero la comunicación animal mediante el aprendizaje automático, y luego poner sus hallazgos a disposición de todos.

Aza Raskin, cofundador y presidente de ESP, asegura querer reforzar los lazos humanos con otras especies vivas al tiempo que busca promover su protección utilizando el aprendizaje automático. Con el objetivo de descifrar la comunicación no humana.

“Somos agnósticos en cuanto a las especies”, dijo Raskin a The Guardian. Añadió que los algoritmos de traducción que el ESP está desarrollando están diseñados para “funcionar en toda la biología, desde los gusanos hasta las ballenas”.

