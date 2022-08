Expertos de la Universidad de Yale, EE.UU, lograron poner a funcionar células y órganos de cerdos muertos, horas después de su deceso, así quedó de manifiesto en el estudio publicado en la revista Nature.

Los científicos crearon un líquido que protege las células de los animales, el cual fue suministrado una hora después de que fallecieron, lo que demostró -seis horas después-, que algunos órganos y tejidos seguían funcionando.

Se espera que este compuesto ayude, en un futuro, a los trasplantes de órganos en seres humanos.

A team of Yale researchers has developed a technology that can delay the cellular degradation of transplantable organs including the heart, liver, and kidneys for hours after death. https://t.co/VBUiB8CNKW

— Yale University (@Yale) August 3, 2022