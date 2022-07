La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA por sus siglas en inglés), alertó este jueves de que los restos de un cohete chino que regresará a la atmósfera terrestre podrían afectar al espacio aéreo del sur de Europa.

Los expertos del servicio de Vigilancia y Rastreo Satelital de la Unión Europea (SST) han estimado que los restos del cohete volverán a entrar en la atmósfera entre el 30 y el 31 de julio. Así lo informó en un comunicado la EASA, con sede en Colonia (oeste de Alemania).

El SST ha pronosticado varias trayectorias posibles de reentrada de los restos del cohete, “una de las cuales podría afectar de modo potencial al espacio aéreo del sur de Europa”.

La EASA recomienda que las autoridades nacionales de aviación y los operadores aéreos controlen de manera regular las predicciones más recientes para adaptar sus evaluaciones de riesgos de acuerdo con la situación y la información disponible.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀 31 Jul 2022 07:34 UTC ± 22 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcJnj0 pic.twitter.com/MwWiF85iPI

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) July 26, 2022