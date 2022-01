Un equipo de investigadores de la Universidad de Rutgers (Estados Unidos) y de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) ha identificado las estructuras de las proteínas que podrían ser responsables de los orígenes de la vida en la Tierra, según un estudio publicado en la revista Science Advances.

Los investigadores, dirigidos por Yana Bromberg, profesora del Departamento de Bioquímica y Microbiología de la Universidad de Rutgers-New Brunswick, estudiaron cómo pudo originarse la vida primitiva en nuestro planeta a partir de materiales simples y no vivos.

Como punto de partido para el estudio, los científicos determinaron las propiedades que definían la vida y concluyeron que todo lo que estaba vivo necesitaba recoger y utilizar energía de fuentes como el Sol o los respiraderos hidrotermales.

Para recoger esta energía, los organismos habrían tenido que ser capaces de transferir electrones.

Según explica un comunicado de prensa de la Universidad de Rutgers, dado que los mejores elementos para la transferencia de electrones son los metales y que la mayoría de las actividades biológicas son llevadas a cabo por proteínas, los investigadores decidieron explorar la combinación de ambos, es decir, las proteínas que se unen a los metales.

El equipo trató así de encontrar similitudes entre todas las estructuras proteicas conocidas que se unen a los metales, suponiendo que estas similitudes se habrían encontrado en las primeras proteínas y habrían pasado finalmente a la gama de proteínas que existen actualmente.

So in a departure from anything applied, here's our take on possible the origins of life.https://t.co/KYOlvUmKbt

— Yana Bromberg (@y_bromberg) January 15, 2022