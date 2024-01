La Agencia Espacial Europea (ESA) reveló una nueva imagen del telescopio espacial Hubble, que mostró el impresionante momento en que se produce un choque de galaxias.

Se trata de Arp 122, un conjunto de dos galaxias que están colisionando a unos 570 millones de años luz de la Tierra. Son NGC 6040, la galaxia espiral inclinada y deformada, y LEDA 59642, la galaxia en forma de disco que está más abajo.

“Las colisiones y fusiones galácticas son acontecimientos monumentalmente energéticos y dramáticos, pero tienen lugar en una escala de tiempo muy lenta”, explican desde la ESA.

De hecho, la Vía Láctea, que es la galaxia donde se encuentra la Tierra, colisionará en algún momento con su vecina más cercana, la galaxia Andrómeda (M31), pero para ello quedan todavía miles de millones de años.

Pero ¿por qué tardan tanto? Esto ocurre porque las galaxias son realmente grandes y están a inmensas distancias de separación. Por ejemplo, los astrónomos estiman que para que la Vía Láctea y Andrómeda se fusionen faltan aproximadamente 4 mil millones de años.

Además, los choques de galaxias son caóticos y pueden cambiar y destruir sistemas planetarios enteros a su paso. “Las galaxias están compuestas de estrellas y sus sistemas solares, polvo y gas. Por lo tanto, en las colisiones galácticas, estos componentes constituyentes pueden experimentar enormes cambios en las fuerzas gravitacionales que actúan sobre ellos”, añaden.

Desde la ESA explican que una colisión de 2 o más galaxias cambia completamente sus estructuras y en ocasiones estas terminan fusionándose. Se cree que Arp 122 podría tener este destino, pero para comprobarlo tendrían que pasar millones de años más.

Our ESA/Hubble Picture of the Week features the peculiar galaxy Arp 122 🥴🌌. Read more: https://t.co/SxhgvxKSsg or 🧵👇 pic.twitter.com/lwjW0JQaUP

— HUBBLE (@HUBBLE_space) January 8, 2024