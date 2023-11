Este martes, la Agencia Espacial Europea (ESA) reveló las primeras imágenes en alta resolución del telescopio espacial Euclid, que investigará la materia y la energía oscura en el Universo.

Recordemos que Euclid fue lanzado al espacio en julio pasado para indagar sobre por qué el Universo tiene el aspecto que hoy conocemos y meses atrás la ESA mostró algunas tomas del Euclid, pero no en toda su capacidad.

De acuerdo con la agencia espacial, el 95% del Cosmos está compuesto de energía y materia oscura, “pero no entendemos qué son porque su presencia sólo provoca cambios muy sutiles en la apariencia y los movimientos de las cosas que podemos ver”.

Con el Euclid, los expertos esperan conocer un poco más de este misterioso fenómeno y sus capacidades quedaron demostradas en las primeras fotos.

“Nunca antes un telescopio había sido capaz de crear imágenes astronómicas tan nítidas en una zona tan grande del cielo y mirando tan lejos en el Universo distante”, aseguró la ESA.

Las primeras imágenes del telescopio espacial Euclid

La primera galería del Euclid consta de 5 postales, entre ellas, el cúmulo de galaxias de Perseo, la galaxia espiral IC 342, la galaxia irregular NGC 6822, el cúmulo globular NGC 6397 y la nebulosa Cabeza de Caballo.

“La materia oscura atrae a las galaxias y las hace girar más rápidamente de lo que la materia visible por sí sola puede explicar. La energía oscura está impulsando la expansión acelerada del Universo. Euclides permitirá por primera vez a los cosmólogos estudiar juntos estos oscuros misterios en competencia”, explicó la directora científica de la ESA, Carole Mundell.

“Euclid dará un salto en nuestra comprensión del Cosmos en su conjunto, y estas exquisitas imágenes muestran que la misión está lista para ayudar a responder uno de los mayores misterios de la física moderna“, puntualizó.

The first image shows 1000 galaxies belonging to the Perseus Cluster, and more than 100 000 additional galaxies further away in the background, each containing up to hundreds of billions of stars. Many of these faint galaxies were previously unseen. Some of them are so distant… pic.twitter.com/B1Sc1zw1qS — ESA (@esa) November 7, 2023

Our next image shows the ‘Hidden Galaxy’, also known as IC 342 or Caldwell 5. Thanks to its infrared view, Euclid has already uncovered crucial information about the stars in this galaxy, which is a look-alike of our own Milky Way! 🔗 https://t.co/1GcroYYkfm pic.twitter.com/X9LAd9xHLw — ESA (@esa) November 7, 2023