Una impecable imagen recién capturada de la región del polo sur lunar, obtenida mediante la combinación de fotografías de dos cámaras de la NASA que orbitan la Luna, nos revela detalles sin precedentes del impresionante cráter conocido como Shackleton.

Esta notable hazaña se logró gracias a la colaboración de la cámara LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera), en operación desde 2009, y ShadowCam, un instrumento altamente sensible de la NASA a bordo de la nave espacial Danuri del KARI (Korea Aerospace Research Institute), lanzada en agosto de 2022 y que es 200 veces más sensible a la luz que las cámaras lunares de la NASA instaladas hasta ahora, según un comunicado de la agencia.

La LROC brinda vistas deslumbrantes de la superficie lunar, mientras que la ShadowCam se especializa en capturar imágenes de las regiones sombrías y de difícil visibilidad.

Este mosaico de imágenes se centra en el antiguo cráter Shackleton, nombrado en honor al ilustre explorador antártico Ernest Shackleton, y se encuentra en una región montañosa del polo sur lunar. Debido a la inclinación de la Luna, solo las crestas y las cumbres más altas están iluminadas por la luz solar, dejando el resto de la región en la penumbra. Esto crea zonas llamadas “trampas frías”, que podrían albergar agua o hielo que se ha mantenido oculto del sol durante miles de millones de años.

Este descubrimiento es de gran importancia, ya que el agua es un recurso valioso y difícil de transportar desde la Tierra en grandes cantidades. La posibilidad de obtener agua en la Luna podría allanar el camino para una presencia humana sostenible y proporcionar los recursos necesarios para la producción de combustible de cohetes, lo que impulsaría misiones de exploración más profundas en el sistema solar, indicó DW.

En conjunto con esta imagen detallada del cráter Shackleton, National Geographic ha publicado un mapa topográfico del polo sur lunar que identifica posibles lugares de aterrizaje para la misión Artemis III.

