La misión espacial de la India, Chandrayaan-3, alunizó con éxito en el polo sur de la Luna, tras una compleja maniobra de descenso sobre la superficie de la cara más meridional del satélite, nunca antes explorada.

“Hemos logrado un aterrizaje suave en la luna”, anunció el director ejecutivo de la Organización de Investigación Espacial de la India, Sreedhara Panicker, tras la compleja maniobra que hizo a la India el cuarto país en lograr alunizar en el satélite, según publicó la agencia EFE.

India lands spacecraft on the Moon for the first time, and the first country to land near the south pole pic.twitter.com/5ab0yiF1R0

