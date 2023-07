El pasado 12 de julio de 2022, el Telescopio Espacial James Webb (JWST) fue puesto en funcionamiento, después de un largo periodo de desarrollo que tomó más de 10 años, ese día también la NASA reveló al mundo sus primeras fotos y desde entonces no ha dejado de sorprender.

Y es que a la fecha, es el telescopio espacial más potente existente, superando al Hubble que antes tuvo este título y que se lanzó en 1990 para revolucionar la observación astronómica. Ahora el Webb, como su sucesor, puede observar cosas que antes no fueron visibles.

Desde galaxias tan distantes que son cercanas al Big Bang, hasta entregar claridad y comprobar o descartar hipótesis que los científicos han estudiado por años, con un solo vistazo. Como hizo por ejemplo con la nebulosa del Anillo del Sur, que descubrió contiene 2 estrellas en lugar de una, como se creía anteriormente.

Entre sus primeras imágenes figuraron el primer “Campo profundo”, “El quinteto de Stefan”, los acantilados cósmicos de la “Nebulosa Carina”, la ya mencionada nebulosa del “Anillo del sur”; y los datos en detalles de la atmósfera del exoplaneta WASP-96 b, que serán recordadas para siempre entre los hitos de la observación astronómica.

Pero, ¿qué vino después? ¿y cuáles han sido sus mejores imágenes hasta ahora?

Today, 12th July marks one year after James Webb Telescope released its first images to the world. It has gone ahead to exceed our expectations on its capabilities. #NASAWebb #NASA #JWST pic.twitter.com/NxBScogXy7

— Armchair Astronomer (@J0hnmark_) July 12, 2023