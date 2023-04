Un astrofotógrafo aficionado captó lo que parece ser un “tornado gigante” en la superficie delSol, una enorme columna de una altura de 14 Tierras. El descubrimiento fue revelado en un video y una enorme fotografía de 140 megapixeles.

“Ayer pasé 3 horas con mi telescopio solar apuntando hacia una cosa que parecía un tornado en el Sol. Esta columna de plasma arremolinada del alto de 14 Tierras estaba lloviendo gotas de material incandescente del tamaño de una luna sobre el Sol”, explicó Andrew McCarthy, dueño y operador de Cosmic Background Studios en Florence, Arizona. “No puedo imaginar un lugar más infernal”.

Días después, publicó una imagen en alta resolución en colaboración con Jason Guenzel, de 140 megapixeles, en la que se ve en increíble detalle la superficie solar y el “tornado” en cuestión.

Según explicó él mismo a Universe Today, es habitual en él monitorear la superficie del Sol, de forma que así descubrió lo que sería “una prominencia solar en la cromósfera del Sol. Una masa de plasma atrapada en un bucle magnético alejándolo de la fotósfera por miles de millas hacia el espacio. Material solar ‘llueve’ desde la protuberancia de vuelta al Sol”.

On Friday, the sun put on a dazzling show for us. My friend @TheVastReaches and I worked hard over the last 5 days to produce this incredibly detailed 140 megapixel image to illustrate how wonderfully dynamic and beautiful our star can be. Make sure you zoom in! pic.twitter.com/gb7uYCvOZJ

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) March 22, 2023