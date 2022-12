Luego de cuatro intentos, la misión no tripulada de la NASA Artemis I logró iniciar a mediados de noviembre, terminando este domingo su objetivo de preparar el camino de exploración lunar para el envío posterior de astronautas.

Así, a horas de que la misión acabe, la información preliminar de Artemis I da confianza a los científicos para comenzar a preparar “misiones más complejas”, como la de llevar astronautas a la Luna en 2025.

La ingeniera aeroespacial de la NASA Rosa Ávalos-Warren, de origen peruano, conversó con EFE en calidad de gerente de misión de la Red de Comunicaciones y Rastreo para Vuelos Espaciales Tripulados.

Entonces, recordó que la meta de esta misión, que despegó el pasado 16 de noviembre desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida (EE.UU.) es poner a prueba todos los sistemas y naves (el cohete SLS y u la cápsula Orion) involucrados.

“Todas estas diferentes fases tenían que trabajar en conjunto para poder mandar a Orión en una buena trayectoria a fin de poder llegar a la Luna y todo se ha cumplido satisfactoriamente”, señaló la ingeniera nacida en Perú, que trabaja en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

“Actualmente, estamos en camino de tener una misión totalmente exitosa con algunos objetivos adicionales que hemos logrado en el camino”, señaló el jueves el gerente de la misión Artemis I, Mike Sarafin, durante una teleconferencia.

Ahora, como señala Ávalos-Warren, lo que resta es estudiar los datos que traiga Orión con miras a lograr “una determinación más específica” respecto a la confirmación de las fechas de lanzamiento de las siguientes misiones, la Artemis II y la Artemis III, ambas tripuladas, “siempre con la seguridad de los astronautas como prioridad número uno”.

Los planes de la NASA son enviar la Artemis II en 2024 y al año siguiente la Artemis III, en la que los astronautas, entre ellos una mujer y un hombre de color, tocarían el suelo del satélite por primera vez desde 1972, cuando lo hicieron los enviados a la Luna con la misión Apolo XVII.

Artemis I: Or, To the Moon and Back Again. 🚀

Live coverage of our @NASA_Orion spacecraft’s return to Earth will begin at 11am ET (1600 UTC) on Dec. 11, with splashdown in the Pacific Ocean near Guadalupe Island at 12:39pm ET (1739 UTC). Watch it live: https://t.co/7hsnUGlwJs pic.twitter.com/IgcSctF36D

— NASA (@NASA) December 10, 2022