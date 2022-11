Tras 6 días desde su lanzamiento, el cohete Orión de la misión Artemis I finalmente llegó a la órbita lunar y la mañana de este lunes sobrevoló el cuerpo celeste en el que sería el primer recorrido de entre sus objetivos.

Cabe recordar que el cohete despegó el pasado 16 de noviembre, como parte de la misión Artemis de la NASA que busca volver a llevar humanos a la Luna. Y esta mañana, alrededor de las 10 AM hora de Chile realizó su primer sobrevuelo cercano a la superficie lunar, a solo 500 kilómetros (aproximadamente) de distancia.

Su retorno a la Tierra -si todo sale bien- está programado para el próximo 11 de diciembre. Así serán exactamente 25 días que Artemis I estará en el espacio, contando los periodos de ida y vuelta hacia la Luna, informa la NASA.

The @NASA_Orion spacecraft captured this image of the Moon during its sixth day of flight, as it approached its first outbound powered flyby of the #Artemis I mission and its closest lunar approach. https://t.co/Wt4DrDpbK3 pic.twitter.com/GPILcbPYq7

— NASA Artemis (@NASAArtemis) November 21, 2022