A pesar de que ya le quedan pocos años de funcionamiento, el telescopio espacial Hubble sigue sorprendiendo con sus visiones del Cosmos y el increíble alcance que tiene. Esta vez captó 2 galaxias conectadas.

Esta conexión galáctica se encuentra a 200 millones de años luz de la Tierra, específicamente en la constelación de Virgo: el triplete galáctico Arp 248. Esta composición de galaxias ya había sido captada anteriormente pero con menor resolución.

En la imagen del Hubble ahora se puede ver con más claridad como ambas galaxias de tipo espiral aparentemente están conectadas por un “puente” luminoso. Así mismo, al fondo -y no relacionada en la conexión- se puede apreciar otra galaxia más pequeña.

El fenómeno que entrelazó a ambas galaxias es científicamente llamado “cola de marea”. Esto ocurrió porque “se formó una atracción gravitatoria mutua”, según explica la NASA.

Esta observación además, es parte de un proyecto sobre “asociaciones y galaxias peculiares del sur”, liderado por los astrónomos Halton Arp y Barry Madore, y el “Atlas de galaxias peculiares”, creado por Arp.

Así los expertos reúnen tipos de galaxias y conexiones estelares que consideran “rarezas” ante lo que se conoce del espacio profundo hasta ahora. Como galaxias espirales de varios brazos, galaxias con estructuras extrañas y otros fenómenos.

Por esta razón el Hubble apuntó hasta esta fracción del espacio con su cámara de sondeos avanzada y encontró a esta candidata que, según detalla la NASA, pasará a la lista de observaciones futuras del telescopio James Webb, sucesor del Hubble.

