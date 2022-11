Esta semana ocurrirá el último eclipse lunar de 2022. Será exactamente la madrugada del martes 8 de noviembre que la Luna se verá parcialmente eclipsada e incluso en algunas zonas podrá apreciarse un color rojizo en su superficie, por lo que se le apoda “Luna de Sangre”.

Un eclipse lunar en cuestión, se da cuando “están alineados en el espacio, el Sol, la Tierra y la Luna. La sombra que proyecta la Tierra ‘cae’ sobre la superficie selenita”, explica Arturo Gómez, ex astro fotógrafo del Cerro Tololo.

“La Luna Roja, durante la Totalidad, se produce por un fenómeno óptico, cuando los rayos del Sol cruzan la atmósfera terrestre y todos los amaneceres y atardeceres se proyectan e ingresan al cono de sombra de la Tierra, llegando a la superficie lunar, que está en su fase de Totalidad”, puntualiza.

Para desgracia de algunos, el último eclipse de 2022 no será visible en todo el planeta, aunque sí en América del Norte, América del Sur, Centro América, gran parte de Asia y Australia.

En Chile en particular, solo se podrá ver el comienzo del eclipse, cuando la Luna esté parcialmente cubierta por la sombra oscura de la Tierra. “Los mejores observadores chilenos serán los de Rapa Nui (Isla de Pascua), ya que ellos verán todas las fases del eclipse, incluida la Luna Roja”, detalla Gómez.

El recorrido de la Tierra y el Sol que dará inicio al eclipse lunar partirá en estricto rigor a las 5 AM del martes, pero no será hasta las 5:50 que la sombra comenzará a proyectarse en el satélite natural.

Posteriormente, alrededor de las 6:00 AM podrá verse el fenómeno “Umbra”, cuando la Luna tenga una sombra oscura más intensa. Mientras que a las 6:30 la Luna ya se encontrará bajando por el horizonte.

“Los mejores lugares, en el continente, son los sectores costeros de Chile o en altura, mirando hacia el Poniente, es decir en dirección del mar, como Peñalolén, por ejemplo”, explica Arturo Gómez.

En Rapa Nui, el eclipse comenzará a las 3:00 AM.

La “penumbra” será visible a partir de las 3:50 AM en un borde de la Luna.

A las 4:08 AM se verá la “umbra”, una sombra más intensa.

A las 5:16 AM comenzará la fase Total y la Luna Roja.

A las 5:59 AM será punto máximo.

A las 6:42 AM terminará la fase Total.

A las 7:49 AM dejará la “umbra” la superficie selenita.

La Luna estará en la Constelación de ARIES.