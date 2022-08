A pocos días del lanzamiento de la primera etapa de la misión Artemis I, el fotógrafo Andrew McCarthy y el astro fotógrafo Connor Matherne colaboraron para tomar la foto más detallada de la Luna a en la historia.

La imagen fue compartida en Twitter y muestra a la Luna como nunca antes vista. Según explica McCarthy, hace 2 años ya habían realizado esta hazaña, sin embargo, ahora lograron muchos más detalles.

“Hace dos años, me asocié con un colega astro fotógrafo y científico planetario para capturar la imagen de la luna más ridículamente detallada que pudimos. En los últimos meses, volvimos a unir nuestras cabezas para llegar a algo aún más claro”, contó en la red social.

“Esta imagen es una carta de amor a la próxima misión Artemis I, el primer vehículo de lanzamiento lunar calificado para humanos en 50 años”, agregó. Además, contó que ha sido una de las imágenes más grandes que ha revelado a la fecha.

De hecho, no pudo publicarla en Twitter en su tamaño original, sino que creó una adaptación para la red social e hizo un recorte de la superficie lunar para que sus seguidores apreciaran los detalles. Además, puso a la venta un print de la imagen.

Two years ago, I teamed up with fellow astrophotographer and planetary scientist @MatherneConnor to capture the most ridiculously detailed moon image we could. Over the last few months we put our heads together again to come up with something even clearer. Behold: pic.twitter.com/SebeDRJx2h

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) August 20, 2022