La misión ‘Artemis I’ es la primera parte práctica del programa Artemis, que busca volver a llevar humanos a la Luna después de más de 50 años de no visitarla. Hoy la NASA adelantó los preparativos para su lanzamiento.

Hasta la mañana de este martes, el cohete de la misión Artemis I iba a ser instalado en la plataforma de lanzamiento el próximo jueves 18 de agosto. Sin embargo, desde la agencia espacial estadounidense decidieron trasladarlo hoy mismo.

Si bien, esto adelanta algunos días de preparativos, la fecha del despegue oficial del cohete sigue estando en agenda para el próximo 29 de agosto. Aunque en caso de atrasos la NASA señaló los días 2 y 5 de septiembre como alternativas.

En concreto, el cohete de 64 metros de altura, será puesto en la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida, EE.UU. Su traslado comenzará la noche de este martes desde el Edificio de Montaje de Vehículos (VAB) y solo debe recorrer 6,4 kilómetros hasta su destino. Pero el proceso podría durar cerca de 12 horas.

When #Artemis I launches to the Moon and back, there will be plenty of science hitching a ride. From CubeSats designed to hunt for lunar surface water deposits, to experiments on how cells respond to space, here's more of what's aboard @NASAArtemis: https://t.co/56qFqM0uCV pic.twitter.com/Dj1LR7fn3I

— NASA (@NASA) August 15, 2022