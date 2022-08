El pasado 12 de julio entró en operación uno de los instrumentos para la observación astronómica más potentes a la fecha: el telescopio espacial James Webb (JWST). Ahora, son varios los investigadores de distintas partes del mundo que hacen fila para acceder a sus datos y sacarle el mayor provecho al observatorio.

Entre ellos se encuentra el astrónomo de la Universidad de Chile, César Fuentes, que también se desempeña como investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA). El experto colaborará con el James Webb extrayendo datos en torno a la “estadística de objetos del Sistema Solar”, el área en que se especializa.

“Yo trabajo donde hay evidencia o es el resultado de todo lo que ha ocurrido en el Sistema Solar durante su formación y la evolución de los planetas posteriores”, explica en conversación con BioBioChile.

César se enfoca en recopilar datos y características que puedan entregar detalles sobre la formación del universo y como este cambia a través del tiempo. Así investiga y observa objetos del Sistema Solar, como también rastros o “basura” estelar que detectan los telescopios.

“Para encontrar estos objetos uso varios telescopios, entre ellos el Hubble. Todas las imágenes del Hubble, tanto de galaxias lejanas como de la nuestra, están contaminados por esta basura que está entremedio, que son estos objetos que orbitan el Sol”, cuenta.

Sin embargo, las imágenes del JWST le facilitarán esta tarea. Y es que el telescopio cuenta con una tecnología de captura de imágenes infrarroja que capta el brillo de los cuerpos celestes por su temperatura y no por el reflejo de las estrellas que orbitan.

“A mí me interesa esa basura, tiene bastante información y en el caso del James Webb al ser infrarrojo la luz que uno está mirando a través de él es principalmente la luz que emite el objeto por su temperatura, por eso son muchos más brillantes. Entonces la contaminación de estos objetos, en las imágenes del James Webb es más notoria“, agrega.

A diferencia de lo que podría interpretarse del uso del JWST, al ser un telescopio espacial, es más fácil llegar a él. Esto porque, en palabras de César Fuentes, no es necesario estar en la sala de control para acceder a sus datos.

Lo engorroso podría estar en definir la hipótesis o la línea de estudio que dirigirá la observación. Esta propuesta luego es evaluada por un comité que decide la toma de datos y si es que estos servirán para el estudio. Además, los procesos son telemáticos, por lo cual facilita el acceso a científicos de todo el mundo.

“No es necesario ir a ninguna parte, los datos eventualmente están disponibles. Uno es informado que están listos y los puede tomar, analizar, reducir -en palabras más técnicas- para hacer el test y probar la hipótesis”, explica el astrónomo.

No así con los telescopios que se encuentran en Tierra, como los que hay en Chile, por ejemplo.”Era común que uno tomaba un avión y pasaba un par de noches. Por noche se podía observar, tratando de tomar los mejores datos y traérselos en el computador, en el disco duro o como antiguamente en unas plaquitas fotográficas”, relata.

