La mañana de este lunes, la NASA sorprendió al publicar nuevas imágenes de Júpiter como nunca antes había sido visto. Tomadas por el Telescopio Espacial James Webb (JWST) muestran el increíble espectáculo de tormentas gigantes, anillos y auroras boreales del planeta más grande del Sistema Solar.

Desde la agencia espacial estadounidense señalan que estas nuevas fotos entregarán a los científicos aún más pistas sobre la vida interna de Júpiter. “Es realmente notable que podamos ver detalles de Júpiter junto con sus anillos, pequeños satélites e incluso galaxias en una sola imagen”, dijo Imke de Pater, astrónoma a cargo de las observaciones.

En concreto, se trata de 2 imágenes que fueron tomadas con el lente NIRCam del James Webb, que cuenta con 3 filtros infrarrojos que son especiales para mostrar los detalles del planeta gaseoso.

“Dado que la luz infrarroja es invisible para el ojo humano, la luz se ha mapeado en el espectro visible. Generalmente, las longitudes de onda más largas aparecen más rojas y las longitudes de onda más cortas se muestran más azules”, explica el comunicado de la NASA.

Fue Judy Schmidt, colaboradora del James Webb, quien tradujo los datos en imágenes, como ha hecho con otras observaciones de galaxias en lo que lleva de funcionamiento el telescopio.

Y es que las fotos que muestra la NASA son una combinación de varias imágenes del JWST que se tomaron con los distintos filtros que tiene el instrumento. “Las auroras brillan en un filtro que se asigna a colores más rojos, lo que también resalta la luz reflejada por las nubes más bajas y las neblinas superiores”, explican.

Mientras que otro filtro capta los colores amarillo y verde “muestra brumas que se arremolinan alrededor de los polos norte y sur”. Y un tercer filtro, que revela los azules, muestra la luz que se refleja desde una nube principal más profunda en el planeta.

Así mismo, se aprecia la mancha roja redonda característica de Júpiter que es en realidad una tormenta gigante y que en las nuevas fotos se ve blanca, ya que refleja mucha luz solar.

“El brillo aquí indica una gran altitud, por lo que la Gran Mancha Roja tiene brumas de gran altitud, al igual que la región ecuatorial”, explicó Heidi Hammel, científica interdisciplinaria del JWST.

Jupiter, how nice to see you in a different light

New @NASAWebb images processed by citizen scientist Judy Schmidt show the giant planet in infrared light. This type of observation can give scientists more clues to Jupiter's inner systems. https://t.co/PqR1VFJ8U2 pic.twitter.com/h9SusWEHZv

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 22, 2022