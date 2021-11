El eclipse lunar parcial más largo del siglo tendrá lugar la próxima semana a última hora de la noche del 18 de noviembre y a primera hora del 19 de noviembre, a las 06:02 UTC (a las 03:02 AM en Chile.) El magnífico fenómeno, en el que la sombra de la Tierra cubre el 97 % de la luna, será visible en diferentes puntos del planeta.

Se prevé que el eclipse casi total de luna durará unas 3 horas, 28 minutos y 23 segundos, convirtiéndolo en el eclipse lunar parcial más largo en 580 años, según el Observatorio Holcomb de la Universidad de Butler (Indiana).

En comparación, la duración del fenómeno lunar total más largo de este siglo, que tuvo lugar en 2018, tuvo un transcurso de 1 hora y 43 minutos.

El Observatorio compartió un gráfico que muestra lo que se puede esperar del evento astronómicos, que cubrirá la mayor parte de la Luna. “Este también será el eclipse lunar parcial más largo en 580 años”, corroboró en un tuit el observatorio.

LONGEST PARTIAL ECLIPSE of the CENTURY to occur in the Pre-dawn hours of November 19th. Maximum eclipse is at 4:03 AM EST when 97% of the Moon will be eclipsed. At that time it will be high in our western sky. This will also be the longest partial lunar eclipse in 580 years! pic.twitter.com/Xa9ciXLp3V

— Holcomb Observatory (@holcombobserv) November 7, 2021