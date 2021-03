Después de analizar un misterioso objeto interestelar que pasó cerca de la Tierra en 2017, los científicos concluyen que es un fragmento de un mundo similar a Plutón, refutando una teoría de origen alienígena.

Ni es cometa, ni asteroide, y mucho menos tiene la forma de un cigarro, como se ha especulado hasta el momento. El primer visitante interestelar conocido de nuestro sistema solar se parece más a los restos de un mundo parecido a Plutón y tiene la forma de una galleta.

Esta teoría es defendida por astrónomos de la Universidad Estatal de Arizona, quienes informaron que el extraño objeto de 45 metros que pasó cerca de la Tierra en 2017 parece estar hecho de nitrógeno congelado, al igual que la superficie de Plutón y la luna más grande de Neptuno, Newt.

Llamado Oumuamua (algo así como “pionero” en hawaiano, en honor al observatorio en Hawai que lo descubrió), el objeto interestelar resultó ser un enigma para los astrónomos, ya que no encajaba en ninguna de las categorías conocidas.

El misterio del Oumuamua

Aunque parecía un asteroide, aceleró a su paso como un cometa. Sin embargo, a diferencia de un cometa, no tenía una cola visible. Por lo tanto, la especulación osciló entre el cometa y el asteroide, e incluso se sugirió que podría ser un artefacto obra de extraterrestres.

“Todo el mundo está interesado en los extraterrestres y, por lo tanto, era inevitable que este primer objeto fuera del sistema solar hiciera que la gente pensara en esto”, dijo el equipo científico en un comunicado. “Pero en ciencia, es importante no sacar conclusiones apresuradas”.

Basándose en el brillo, el tamaño y la forma del objeto, y el hecho de que estaba impulsado por sustancias que se disipaban sin dejar una cola visible, los científicos estadounidenses crearon modelos informáticos que les ayudaron a determinar la naturaleza de Oumuamua.

En forma de galleta

En su estudio, los investigadores concluyeron que probablemente se trata de un trozo de hielo de nitrógeno que sufre una erosión gradual. Cuando Oumuamua alcanzó su mayor proximidad a la Tierra, parecía ser seis veces más ancho que su grosor. Estas son las proporciones aproximadas de una galleta, anotó el equipo científico.

Los hallazgos fueron publicados en dos artículos el martes 16 de marzo por la American Geophysical Union y también presentados en la Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria, normalmente celebrada en Houston, pero virtual este año.

Producto de una civilización alienígena

Pero no todos los científicos están de acuerdo con la nueva explicación. El reconocido astrónomo Avi Loeb de la Universidad de Harvard discute los hallazgos e insiste en la idea de que el objeto parece ser más artificial que natural, en otras palabras, algo de una civilización alienígena. Aborda el tema en su nuevo libro Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth.

“Estas ideas que explican las propiedades específicas de Oumuamua siempre involucran algo que nunca antes habíamos visto”, dijo Loeb en una entrevista con AFP en febrero. “Si esta es la dirección que estamos tomando, ¿por qué no contemplar un origen artificial?”

Hoy en día a más de 3.000 millones de kilómetros de distancia, demasiado lejos para ser detectado incluso por el Telescopio Espacial Hubble, Oumuamua debería comenzar a salir de nuestro sistema solar alrededor de 2040. Para entonces, la relación ancho por espesor habrá caído a 10 a 1, según Desch. “Entonces, tal vez Oumuamua, que parecía una galleta cuando la vimos, pronto será literalmente tan plana como un panqueque”, dijo Desch a la AFP.