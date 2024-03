Noland Arbaugh, el primer paciente en recibir un implante cerebral de Neuralink, la compañía de tecnología neuronal de Elon Musk, compartió una anécdota sorprendente sobre su experiencia. En una transmisión en vivo, reveló que una de las primeras cosas que hizo tras acostumbrarse al dispositivo fue jugar Civilization VI durante toda la noche.

Neuralink es una empresa fundada en 2016 por Elon Musk, la cual tiene el objetivo de implantar microchips inalámbricos en el cerebro para ayudar a las personas con enfermedades neurológicas. A inicios de 2022, aseguró estar preparada para realizar sus primeros ensayos clínicos en cerebros humanos y en mayo de 2023, anunció que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) la había otorgado la autorización para llevar a cabo su primer ensayo de este tipo.

Arbaugh es tetrapléjico con una dislocación en la columna vertebral y se convirtió en el primer paciente en presentarse públicamente en febrero de 2024. En ese momento, el fundador Elon Musk expresó la ambición de Neuralink de curar la parálisis en el futuro.

“A largo plazo, es posible desviar las señales de la corteza motora del cerebro más allá de la parte dañada de la columna vertebral para permitir que las personas vuelvan a caminar y usar sus brazos con normalidad”, declaró Musk según lo recuerda Tarreo.

Arbaugh elogió el éxito del implante y la recuperación de su capacidad para disfrutar la vida diaria, comentando durante una transmisión que “una de las primeras veces que me dieron control total sobre esto, de hecho, me quedé despierto hasta, Dios, no sé, como a las 6 de la mañana jugando Civilization VI”.

“Valió la pena, supongo que es la mejor manera de decirlo. Fue asombroso. Básicamente había renunciado a jugar ese juego sólo por cómo… quiero decir, es un gran juego”.

El hombre también sorprendió mostrando cómo es ahora capaz de jugar Mario Kart con su padre, llegando en segundo lugar.

Neuralink was kind enough to open their doors for me to tour their headquarters a few weeks back. It was an amazing experience and a day I'll never forget. This was at a company wide meeting at the end of the day. Thank you to everyone who made this possible. Hope y'all enjoy!… pic.twitter.com/YNa2Jtjhnk

— Noland Arbaugh (@ModdedQuad) March 22, 2024