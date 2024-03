Noland Arbaugh, el primer paciente humano con el implante cerebral de Neuralink, publicó el primer tweet de la historia utilizando su mente. El joven de 29 años no utilizó un teclado para hacer la publicación, todo gracias a la tecnología.

Recordemos que, el implante cerebral de Neuralink es un dispositivo desarrollado por la compañía de Elon Musk, con el que personas con discapacidad severa pueden interactuar o desplazarse a través de computadoras controladas con el pensamiento.

Fue en enero cuando Musk anunció que el primer paciente humano de Neuralink ya había sido intervenido. Se trata de un joven que quedó paralizado de los hombros hacia abajo tras un accidente de buceo hace ocho años.

A la fecha, Noland Arbaugh ya puede usar una computadora con su mente, jugar ajedrez y más recientemente interactuar en las redes sociales. Así lo demostró él mismo en X (Twitter) la semana pasada.

“Twitter me baneó porque pensaban que era un bot, pero @X y @elonmusk me reincorporaron porque lo soy”, bromeó en su primera publicación de la red social. A lo que Musk respondió: “¡Primera publicación realizada simplemente pensando!”.

First ever post made just by thinking, using the @Neuralnk Telepathy device! https://t.co/mj8GfiuDcD

— Elon Musk (@elonmusk) March 22, 2024